Le parc n'est pas encore né mais il est déjà récompensé. Explora Animalia proposera, en effet, une approche singulière et à contre courant de la nature et des animaux

Si La Fontaine revenait, il serait surpris par le déséquilibre régnant entre la ville et les champs. Serait-il très heureux du dépeuplement de nos campagnes ? Rien n'est moins sûr. Au fil du temps, l'homme moderne a, semble-t-il, perdu sa sensibilité champêtre au point qu'il se met à redécouvrir la nature comme le faisait Bernardin de Saint-Pierre au XVIIIe siècle, de façon idéalisée. La nature n'est ni un idéal, ni une idée, c'est un fait. Protéger la nature est une hérésie quand elle se mue en politique, mais reste une bonne pratique quand il s'agit de préserver notre environnement. Le futur parc naturel Explora Animalia qui doit voir le jour en Haute-Marne à l'horizon 2005, répond de cette nécessité : livrer une image réelle de la nature en l'accommodant cependant à la sauce urbaine, c'est-à-dire en la rendant accessible aux urbains "handicapés moteurs" que nous sommes. Le projet, l'aménagement d'un espace de 260 hectares, a été porté par l'association Cecyn et les collectivités locales (département, région et la commune de Châteauvillain). Sa capacité d'accueil prévue est d'environ 250 000 visiteurs par an.



Un site exceptionnel

L'idée est simple : offrir aux visiteurs la découverte d'une nature qui respecte l'écosystème mêlant harmonieusement les plus beaux spécimens de la faune et de la flore européennes. Il faut bien avouer au passage, que le parc de Châteauvillain fait partie de ce patrimoine forestier qui est l'un des plus beaux et des plus riches d'Europe et qu'il bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle puisqu'il est à moins de trois heures non seulement de Paris mais aussi de Metz et de Lyon. Et pour se faire, les animateurs du projet ont tout prévu : des parcours à pied, sur les passerelles et coursives entre les arbres, pour observer les animaux en liberté ; des arches végétales et des cabanes perchées dans les arbres afin de mieux mettre en valeur les animations ; des randonnées libres ou guidées, à pied, à cheval ou en vélo, sans oublier, la qualité d'un hébergement qui épouse et respecte un tel environnement. Bien évidemment, les randonnées ont été déclinées sur tous les tons et selon des modes différents (faune, flore et les animations), de sorte qu'un tel environnement ne pourra que satisfaire le plus grand nombre. Mais afin de bien souligner que ce parc n'est pas seulement un bel objet, une enclave de paradis dans le désert urbain, place à été également faite aux chercheurs qui trouveront là laboratoires et salles de travail pour éclairer la lanterne des futurs Fabre en herbe. Une perspective qui d’ores et déjà lui vaut, au stade de sa maquette, le prix de l’ingénierie touristique.

