Il paraît difficile pour beaucoup d’architectes et d’entreprises du bâtiment de continuer à prospecter les particuliers, alors que le confinement bat son plein et que beaucoup de ceux-ci sont inquiets ou gagnés par l’attentisme. Et pourtant, il existe des solutions. Regardons ça de plus près avec Victor Thoulouze, cofondateur d'ArchiOnLine.

Il pourrait paraître absurde d’imaginer que le travail de prospection continue dans cette période, avec des particuliers qui ont ou avaient le projet de rénover leur appartement ou leur maison.

Pourtant c’est, au-delà de l’inquiétude légitime de chacun, le moment où « faire des projets pour après » prend tout son sens. Plus de temps pour réfléchir, pour imaginer, pour échanger par via le digital... il est nécessaire de préparer les travaux pour tous les biens acquis juste avant le confinement qui nécessitent des rénovations, comme pour les biens en cours d’acquisition, qui vont devoir être remis à neuf pour être habitables.

Et sur un marché immobilier qui n’avait pas ralenti, dans toutes les grandes villes mais aussi dans les zones périurbaines ou touristiques, le potentiel de clients reste important.

Or, avec l’existence et le développement des plateformes en ligne, la rénovation elle aussi a fait sa révolution, plus silencieusement peut-être que d’autres secteurs, mais de manière tout à fait efficace.

La rédaction de Batiweb est allée à la rencontre de certaines de ces plateformes et de leurs clients et c’est cette révolution silencieuse dont nous allons vous parler. Nous allons commencer avec ArchiOnLine, plateforme destinée aux architectes et entreprises générales du bâtiment, qui s’est développée depuis 2013, d’abord à Paris, puis progressivement sur le reste de la France. Et son développement s’accélère depuis qu’elle a rejoint Batiweb Group.

« ArchiOnLine c’est un tiers de confiance digital dans l’habitat », Victor Thoulouze, directeur et cofondateur d’ArchiOnLine

« Plus de 50% des ménages français sont, de près ou de loin, insatisfaits de leurs travaux ». C’est sur ce constat que Victor Thoulouze et Grégoire Leveque ont lancé en 2013 la start-up ArchiOnLine, répondant ainsi aux demandes et besoins de nombreux clients. Petit à petit, la start-up française s’est vite imposée comme un tiers de confiance digital pour les particuliers et les professionnels dans l’habitat.

Batiweb : En quoi consiste ArchiOnline ?

Victor Thoulouze : ArchiOnLine c’est un tiers de confiance digital dans l’habitat. La société a été créée en 2013, avec comme ambition d’accompagner les travaux afin qu’ils se passent bien, en respectant les normes du marché français et en levant les « irritants » plus ou moins importants que 50% des Français disent avoir vécu pendant les travaux de rénovation ou d’extension de leur bien. Bien que le secteur représente la première dépense des ménages français, et ce tout au long de leur vie, nous constatons que 30% des travaux connaissent des litiges. Notre ambition était donc de faire en sorte que les travaux se passent mieux. À cet effet, nous sommes partis avec deux messages importants. Le premier est simple et revient sur le rôle fondamental du premier acteur d’un chantier bien mené : nous ne pouvons pas finir correctement les travaux si nous ne les anticipons pas, d’où la nécessité de travailler avec un architecte pour effectuer des plans (le schéma directeur du projet) et de pouvoir connaître à l’avance les étapes, les délais et les budgets des travaux. Le deuxième message porte sur la bonne sélection des professionnels à qui l’on fait appel et sur leur encadrement pendant toute la durée des travaux. Il faut qu’il y ait un suivi rigoureux, associé au travail de l’architecte. C’est aujourd’hui notre mission : accompagner les particuliers dans les choix de leurs plans jusqu’aux derniers travaux de finition, afin de transformer leur projet en succès.

Batiweb : Quels sont donc les bénéfices des architectes, des entreprises ou des particuliers à utiliser les services d’ArchiOnLine ?

V.T. : La différence avec les autres, c’est que l’on a l’ADN Architecte depuis notre création, nous avons ce devoir de conseil qui est vraiment inscrit dans nos pratiques, depuis que nous nous sommes lancés. Nous conseillons gratuitement les particuliers, en leur permettant de connaître non seulement les étapes à suivre, mais aussi le pourquoi de chacune de ces étapes. Nous les aidons à comprendre les délais nécessaires au bon déroulement du chantier et l’estimation des prix de façon objective et détaillée. Puis nous les accompagnons pendant toute la durée du chantier, en maintenant un bon équilibre entre les trois parties. C’est la clef du succès et des travaux, non seulement réussis, mais réussis dans la joie et la bonne humeur, ce qui n’est jamais gagné d’avance !

Batiweb : Plus précisément, quelle est la plus-value de votre plateforme numérique pour les professionnels ?

V.T. : Nous défendons trois valeurs consubstantielles à Internet, à savoir la réactivité, les échanges en temps réel, et la transparence des informations. Pour les architectes, cela signifie que la phase de découverte du client est largement simplifiée, en évitant d’engager trop de temps sur des rendez-vous et des avant-projets qui ne déboucheront pas, car le client potentiel a mal évalué ses besoins ou le budget nécessaire et les étapes pour arriver au bout. C’est aussi la garantie que les échanges avec le client ne seront pas source de perte de temps et que chaque réunion de chantier se consacrera à l’essentiel et pas à des récriminations sur tel ou tel détail.

Pour les entrepreneurs, nous leur permettons très souvent d’accéder à des projets bien ficelés, probablement plus haut de gamme et le plus souvent très valorisants pour l’entreprise. Et c’est aussi pour eux la certitude que ces fameux « irritants » que nous évoquions plus haut seront supprimés. C’est ArchiOnLine, en tant qu’intermédiaire intelligent, qui règle les points de friction, fait le lien entre les trois parties et a comme contrat, finalement, le 100 % de satisfaction de toute la chaine des travaux.

Batiweb : Quels sont les objectifs d’AchiOnline pour 2020 ?

V.T. : Depuis 6 ans, nous avons réalisé 2500 projets avec 98 % de satisfaction, et nous avons pu accompagner et transformer les projets de nos clients en succès. Nous voudrions sécuriser également les professionnels et les particuliers dans la réalisation de leurs missions et pour cela nous avons construit un partenariat avec Axa, pour proposer une garantie de bonne fin de chantier. Nous ne sommes que deux acteurs en France à proposer un tel service, très sécurisant pour tout le monde. Concernant les professionnels, l’objectif est de toujours leur accorder plus de services, en leur offrant un traitement des paiements, la préétude de leurs devis, ainsi qu’un accompagnement à la carte avec un architecte. Comme dernier objectif, nous souhaiterions travailler avec plus d’entreprises générales du secteur du bâtiment afin de pouvoir faire face à l’augmentation des demandes que nous recevons et donc d’aider davantage de particuliers dans la réalisation de leurs projets ! Nous aimerions aussi passer à la vitesse supérieure, en nous rapprochant du marché international, qui est d’une autre taille que le marché français, tout en continuant de développer notre service sur la France.

La crise actuelle prouve donc, si cela était nécessaire, combien la digitalisation de tout ce qui est possible dans la chaine de la construction et de la rénovation doit désormais l’être.

Propos recueillis par Dina Tiouti, avec Régis Bourdot