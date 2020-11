En ce début de XXIe siècle, quarante ans après sa disparition, qu'en est-il de Le Corbusier ? Architecte visionnaire, chantre du Purisme et de la modernité, urbaniste contesté, artiste lumineux et poétique, philosophe complexe, Le Corbusier est encore de nos jours l'objet de polémiques ardentes et de jugements contrastés. Afin d'explorer le labyrinthe d'une pensée mythique trop méconnue du grand public, un colloque sur son oeuvre se tiendra à Paris à l'auditorium de la maison du Brésil (cité internationale universitaire de paris) les 24 et 25 septembre 2004.

"Le projet Le Corbusier ­ homme labyrinthe a pris naissance dans le regard des autres. Qu'ils soient chercheurs émérites, créateurs inspirés ou curieux émerveillés venus du monde entier, tout ceux qui ont approché le Pavillon Suisse et qui ont levé les yeux sur ce bâtiment, l'ont fait avec un regard particulier qui m'a appelée. Nous avons voulu aller dans le sens de ce regard et nous porter au-devant de cette curiosité en offrant au grand public les moyens de connaître et de comprendre l'homme et le créateur.[...]. C'est ainsi qu'Hélène de Roche, Directrice de la Fondation Suisse Cité Internationale Universitaire de Paris, présente ce moment fort .

Le Projet

Une pièce de théâtre : Une nuit radieuse , écrite à partir des textes de Le Corbusier. Pris d'insomnie, Le Corbusier rencontre sur l'un de ses chantiers un étudiant en architecture venu passer la nuit. Leur échange révèle avec humour, gravité, ambiguïté et désinvolture sa vie faite d'espoirs, de déceptions, de polémiques, de doctrines et de génie.

Le Corbusier, l'homme, une exposition qui se présente en deux parties. Une exposition à Paris et une exposition multimédia itinérante qui s'articulent autour d'un motif commun, celui de rendre compte de la pluridisciplinarité de cet artiste architecte que fut Le Corbusier. Tantôt plasticien, philosophe, urbaniste, humaniste, ou encore poète et sculpteur !

Un colloque international, Le Corbusier Messager, réunira des chercheurs et des professionnels internationaux pour croiser les cultures, les disciplines et les réflexions sur le devenir des théories et des oeuvres construites de Le Corbusier. Son message a suscité les plus violentes oppositions chez certains, alors que pour d'autres il était source d'inspiration et de création. Aujourd'hui, plus de trente ans après sa mort, son enseignement n'a rien perdu de sa force. Quelle que soit l'époque, les idées de Le Corbusier restent un standard sobre et rigoureux de réflexion.

L'oeuvre de Le Corbusier a dès le début de sa carrière fait l'objet de violentes polémiques, aujourd'hui mieux compris qu'il ne l'a été de ses contemporains, nombre d'entre nous hésitent encore cependant à reconnaître son talent et la puissance innovante de ses créations. Son message est plus riche que ne le laissent entendre les débats et les témoins de son époque. Avec le recul historique et les récentes études universitaires, pourrons-nous revisiter et mieux cerner ce que Le Corbusier nous a transmis ? Le colloque sera également l'occasion d'une réflexion sur l'oeuvre écrite et plastique de Le Corbusier.

En savoir plus