Après la fermeture des vannes du tout nouveau barrage d'Alqueva au Portugal, les eaux du fleuve Guadiana commencent lentement à remplir ce qui sera bientôt le plus grand lac d'Europe occidentale.

Le plus grand barrage d'Europe, le site d'Alqueva au sud du Portugal, a été inauguré au début de l'année 2002. Ce chantier, dont le projet a vu le jour en 1957, a permis d'ériger une structure haute de 96 m sur le fleuve Guadiana. Le chantier a commencé en 1998 grâce aux aides conséquentes de l'Europe. Ce barrage hydraulique a la capacité de fournir en électricité l'équivalent d'une ville de 180.000 habitants. Coût d'un tel ouvrage : 433,2 millions d'euros. Ce n'est pas par hasard si ce barrage a été construit dans cette région du Portugal. Le fleuve Guadiana est en effet l'un des plus longs cours d'eau de la péninsule Ibérique. Il coule généralement en direction de l'ouest, traverse le sud-ouest de l'Espagne et le sud-est du Portugal jusqu'à l'Océan Atlantique. Son débit est relativement faible, son bassin drainant les régions arides des Monts de Tolède, de la Sierra Morena et des plaines de La Mancha. L'aménagement d'Alqueva est un aménagement hydraulique à buts multiples visant la mise en réserve de l'eau du fleuve Guadiana dont le bassin hydrographique a une superficie totale de 55.000 km2, 88% de celle-ci se trouvant en Espagne. Le volume utile de la réserve est de 3.150 km3 et la superficie prévue du lac atteindra 250 km2, dont la plus grande partie (215 km2) se trouvera en territoire portugais. Les grands objectifs exprimés de l'aménagement sont la constitution d'une réserve stratégique d'eau, la contribution à la régularisation du fleuve Guadiana, la garantie de la fourniture d'eau pour l'industrie et l'approvisionnement public, le combat contre la désertification, la production d'énergie électrique, la distribution d'eau pour l'irrigation et le développement du tourisme.



Deux décennies de polémiques



Avec un projet conçu depuis la fin des années 1950 et une concrétisation constamment ajournée, cet aménagement constitue depuis plus de deux décennies un pôle de polémiques dans le débat sur le développement d'une région qui occupe près d'un tiers de la superficie du territoire portugais : l'Alentejo. Ce barrage viendra s'ajouter aux nombreux autres déjà présents dans l'Union européenne et qui fournissent plus de 300 milliards de kWh. L'Europe parvient ainsi à réduire sa facture énergétique en contribuant aux énergies renouvelables. Malgré tout, l'avenir de l'hydroélectricité n'est plus très prometteur, la plupart des fleuves ont en effet déjà été aménagés. Pour le Portugal, le barrage d’Alqueva et son immense lac marquent l’implication forte de l’Union dans le développement de chacun de ses Etats membres. Un signe auquel les Portugais sont loin d’être insensibles.

