Si la fenêtre bois est encore largement utilisée en rénovation, elle a pu être éclipsée ces dernières années par le PVC et l'aluminium, notamment dans les constructions neuves. Le réseau Sur-Mesure Menuiserie rappelle qu'elle présente pourtant de nombreux atouts, à commencer par un matériau à la fois noble, durable et esthétique.

Le réseau Sur-Mesure Menuiserie, qui s'appuie sur 70 artisans menuisiers pour conseiller les clients, revient sur les atouts de la fenêtre bois, parfois oubliée ou éclipsée au profit du PVC, souvent jugé plus facile d'entretien.

Sur-Mesure Menuiserie réfute ce préjugé, rappelant que les traitements ont nettement évolué ces dernières années. Il prend l'exemple des menuiseries bois fabriquées en France par son partenaire Bieber, bénéficiant toutes de traitements pour le bois et les peintures afin de les rendre plus résistantes à l'humidité et aux rayons UV. Selon le réseau, ces fenêtres ne nécessiteraient ainsi que d'un entretien tous les 5 ans environ.

Un rendu chaleureux et esthétique

Autre a priori courant : ce type de fenêtre serait réservé aux rénovations de bâtiments anciens. Or le réseau souligne que le bois se marie parfaitement avec d'autres matériaux comme l'aluminum, pour un rendu « résolument contemporain », estime Laurent Corso, dirigeant du réseau Sur-Mesure Menuiserie.

« Les fenêtres bois ont beaucoup évolué et refont petit à petit leur apparition. Chaleureuses et authentiques, elles peuvent aujourd'hui être personnalisées de façon à convenir à tous les types de construction, même les habitations les plus contemporaines ! », insiste-t-il.

La menuiserie bois a d'ailleurs ses adeptes, car le matériau confère une ambiance chaleureuse et esthétique. Elle offre d'ailleurs de multiples personnalisations : essences de bois (pin, chêne, eucalyptus, bois exotique, mélèze...), couleur, aspect lasuré ou non, huilé ou non...

Le matériau bois est également plus durable que le PVC ou l'aluminium, car biosourcé, et de plus en plus souvent issu de forêts gérées durablement. Pour ces mêmes raisons, le bois sera d'ailleurs largement mis en valeur dans la prochaine Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) pour les constructions neuves.

Côté performances, il se révèle particulièrement efficace d'un point de vue acoustique car il « étouffe » les sons en absorbant les fréquences basses et les bruits ambiants. Il résiste également très longtemps en cas d'incendie, grâce à un traitement hydrofuge.

Autant d'arguments qui peuvent faire pencher la balance en faveur de menuiseries bois.

Claire Lemonnier