Le premier rail du TGV-est, la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) qui reliera en 2007 Strasbourg à Paris en 2h20, contre quatre heures actuellement, a été posé mardi 19 ocotobre à Saint-Hilaire-au-Temple (Marne), deux ans et demi après le début des travaux. Au cours d'un déplacement sur le chantier qu'il a qualifié de "pharaonique", le ministre des Transports, Gilles de Robien, a symboliquement attaché un rail à une traverse lors d'une cérémonie sur la base d'équipements ferroviaires situées entre Saint-Hilaire-au-Temple et Vadenay, au sud-est de Reims.

"Cette infrastructure nouvelle de 3,5 milliards d'euros représente un investissement formidable pour l'avenir de notre pays", a déclaré M. de Robien. Ce chantier, "l'un des plus grands d'Europe" selon lui, a débuté en janvier 2002. Plus de 80% des travaux de terrassement sont aujourd'hui terminés et sur les 338 ouvrages d'art dont 14 viaducs, "290 sont déjà terminés ou en cours de réalisation", a-t-il salué. "Les échanges entre nos Etats devraient s'en trouver renforcés, de même que la place de Strasbourg comme capitale d'une Europe qui vient de s'élargir à l'Est", a t'il estimé.

Plus de 12.000 emplois directs et indirects ont été "créés pour répondre à la demande des entreprises de construction pour ce chantier", a-t-il ajouté. La ligne devrait être mise en service en juin 2007. Les trains circuleront à 320 km/h sur 300 kilomètres entre Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) et Baudrecourt (Moselle).

Le projet complet prévoit la construction d'une ligne nouvelle de 406 km entre Vaires sur Marne (Seine-et-Marne) et Vendenheim (Bas- Rhin).

La première phase, financée a débuté au printemps 2002, elle comprend :

La construction d’une ligne nouvelle à grande vitesse de Vaires sur Marne (Seine et Marne) à Baudrecourt (Moselle) de 300 kilomètres, permettant une vitesse potentielle de 350 km/heure. La vitesse commerciale à la mise en service sera de 320 km/h.

Le raccordement au réseau existant pour desservir sans correspondance le maximum de destinations.

La construction de trois nouvelles gares sur la ligne nouvelle, « Champagne Ardenne », « Meuse », « Lorraine ». En Lorraine, le site de Vandières (Meurthe-et-Moselle) fait l’objet de mesures conservatoires.

Des aménagements sur les lignes et installations existantes notamment entre Paris-Gare de l’Est et Vaires sur Marne, ainsi que sur la ligne Strasbourg-Kehl.

Reims sera alors à 45 minutes de Paris contre 1h25 actuellement, Nancy à 1h30 (contre 2h40), Luxembourg à 2h15 (contre 3h55). La LGV facilitera en outre la desserte de villes comme Francfort, Zurich, Bruxelles et Londres grâce à la ligne à grande vitesse Nord-Europe et au tunnel sous la Manche.

La seconde phase :

Cette portion de travaux de 106 km entre Baudrecourt (Moselle) et Vendenheim (Bas-Rhin) a été confirmée lors du CIADT (Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire) du 18 décembre 2003. Le gouvernement prévoit un début des travaux au plus tard en 2010.