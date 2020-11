Il est des rêves immenses qui savent rester beaux même s'ils ne sont jamais accomplis. Le fait seul, de les avoir pensés, transformés, digérés, leur donnent déjà une vie. Et si dans la "Minute" nous avons l'habitude de vous présenter des réalisations, ce n'est qu'un projet dont il s'agit aujourd'hui.

Mais prenez le temps du voyage nécessaire dans les montagnes du Machu Picchu, et comme nous, rêvez.... D'une nuit accrochée à flan de coteau ! Et puis, si vous aussi, vous avez de tels images à nous faire partager. N'hésitez pas ! Rêver fait avancer le monde …. Poétique non ?

L'histoire est simple et fait partie du quotidien des cabinets "d'archi" : En janvier 2004, l'atelier S&A architectes, installé à Paris répond au concours international organisé par l'association Arquitectum Pérou. Le sujet, la création d'un bâtiment hôtelier bio-climatique sur un pic rocheux face au site archéologique Machu-Picchu, ancienne cité Inca. Le cahier des charges du concours, très contraignant et très détaillé, impose une implantation sur une face du mont Putucusi (face au Machu-Picchu) et une intégration parfaite du bâtiment dans le paysage de manière à ne pas dénaturer le site historique auquel il fait face. Il impose un accès depuis la vallée par un téléphérique. Après une étude minutieuse du massif montagneux les architectes tracèrent un sentier le long d'une courbe de niveau tout autour de la montagne se transformant en passerelle là où la pente était trop importante. La mise en œuvre du projet est largement inspiré des chantiers de lignes à haute tension. Le bâtiment est composé d'éléments entièrement préfabriqués en atelier. Les architectes disposent en premier lieu une structure métallique primaire amarrée sur des fondations en plots. Puis dans un second temps, 20 chambres containers préfabriqués en contreplaqué sont hélitreuillés puis glissés tels des tiroirs dans la trame de la structure primaire. Les chambres ont fait l'objet d'une attention particulière compte tenu du caractère extrême dû à la situation géographique et au climat. La coque en contreplaqué régional est revêtue d'une double peau composée de laine et de bâche K-way. Une toile, imprimée de motifs Inca traditionnels camoufle le bâtiment en s'adaptant aux volumétries complexes du rocher. Installé dans le prolongement de la passerelle l'auberge/refuge s'insère dans le paysage telle une cabane de chasse en forêt. Le projet se veut écologique et sans dégradation du site ; l'eau est récupérée des eaux de pluie, les déchets engendrés par l'activité humaine sont stockés sous le bâtiment et les toitures sont recouvertes de cellules photovoltaïques produisant l'énergie nécessaire. Ce projet associe intelligemment les savoir faire et matériaux locaux aux techniques de pointes indispensable à un équipement touristique en situation extrême sans porter atteinte au site prestigieux du Machu-Picchu.

Surface : 1200 m²

Date : Janvier 2004

Maître d'Ouvrage : Machu Piccu 2004

Maître d'œuvre : atelier S&A architectes - 101, rue damrémont 75018 Paris - tél. 01 42 62 18 11 - site. www.ateliersoa.new.fr - email. info.soa@wanadoo.fr

