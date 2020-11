Dans les grands feuilletons de l'année qui alimentent (ou non) les soirées, le projet de rénovation des Halles pourrait recevoir sans problèmes, un prix littéraire! En effet, ce n'est pas moins d'une centaine de dépèches que nous avons reçu sur le sujet. Gagnera, gagnera t'il pas... le suspens est proche de celui de Kolanta !

Dernier épisode en date, le rapport de synthèse sur le projet qui "émet des doutes" sur ceux présentés par Jean Nouvel et Winy Maas et accorde "sa préférence" à ceux de Rem Koolhaas et David Mangin, selon Le Parisien daté de mercredi, qui publie des extraits de ce "document secret".

Selon le journal, ce rapport rédigé par la société d'économie mixte La Semcentre et "remis la semaine dernière uniquement aux membres du comité de pilotage (...) ne mâche pas ses mots". Alors que les représentants de la Semcentre "assurent que les quatre candidats à la commission d'appel d'offre ont toujours des chances égales, la synthèse finale sur la faisabilité technique, la sécurité et le phasage des travaux donne, elle, sa préférence à deux dossiers sur quatre. Les deux autres semblent définitivement remisés", écrit Le Parisien.

Le projet de rénovation des Halles devrait être choisi au cours de la première quinzaine de décembre. Quatre dossiers sont en concurrence: les derricks colorés du Néerlandais Rem Koolhaas, le toit géant du Français David Mangin, la prairie suspendue du Français Jean Nouvel et le vitrail géant du Néerlandais Winy Maas.

Selon Le Parisien, il ressort du rapport que "le projet de Jean Nouvel et son toit planté (est) à revoir", qu'il y a "des doutes techniques" pour la proposition de Winy Maas, mais que la sécurité constitue "le point fort du projet des tours de verre de Koolhaas" et que "l'impact sur la vie de quartier est favorable au toit transparent de Mangin". La commission d'appel d'offres de la Ville de Paris doit se réunir entre le 1er et le 15 décembre.