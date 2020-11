BORDEAUX, 28 oct 2004 (AFP) - Un nouveau tronçon de l'autoroute A89, qui

doit relier à terme Bordeaux à Clermond-Ferrand, va être ouvert vendredi matin

à la circulation entre Mussidan et Périgueux Est, a annoncé jeudi la société

Autoroutes du Sud de la France (ASF).

Ce tronçon de 35 km va s'insérer dans les deux sections déjà ouvertes à l'ouest de la grande transversale A89: celle entre Bordeaux et Mussidan (73 km) et celle entre Périgueux Est et Thenon (34 km), inaugurée en janvier dernier, a expliqué ASF dans un communiqué.

L'inauguration va permettre la continuité autoroutière entre Bordeaux, Périgueux et Thenon (Dordogne), soit 140 km de route. En ajoutant les 103 km entre Saint-Germain-Les-Vergnes (Corrèze) et le Sancy (Puy-de-Dôme), ce sont 243 km d'autoroute qui seront en service sur l'A89, sur un total de 340 km prévus, a précisé ASF.

Toutes les sections manquantes de l'A89 devraient être réalisées d'ici 2006, à l'exception d'un "blanc" de 18 km entre Thenon et Terrasson (Dordogne), où tous les travaux sont gelés depuis juillet 2002 en raison d'un conflit entre ASF et des riverains. La nationale 89 continuera de servir de raccord provisoire. Dès l'inauguration de vendredi, ASF va revoir ses tarifications aux péages de Mussidan et Thenon: les trajet Bordeaux/Périgueux et Thenon/Périgueux coûteront désormais respectivement 8 et 3,30 euros pour les véhicules légers et 23,90 et 9,90 euros pour les poids lourds.

Les trois échangeurs du contournement autoroutier de Périgueux seront en revanche libres de péage afin de favoriser les échanges locaux, selon ASF.