PARIS, 26 jan 2005 (AFP) - La première réunion du conseil d'administration de l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) aura lieu le 1er février 2005, a annoncé jeudi le porte-parole du gouvernement, Jean-François Copé.

Cette agence est désormais opérationnelle, avec la nomination de Gérard Longuet à sa tête, a ajouté M. Copé lors du compte-rendu à la presse du conseil des ministres. Gérard Longuet est élu de Lorraine, ancien ministre de l'Industrie, des Postes et Télécommunications, et du Commerce extérieur. La mise en place de cet établissement public, chargé de participer au financement d'infrastructures routières, ferroviaires, fluviales et portuaires, a fait l'objet d'une communication du ministre des Transports Gilles de Robien, lors du conseil des ministres.

L'AFITF, dont la création avait été décidée lors du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) de décembre 2003, a été créée officiellement le 1er décembre 2004, par un décret au Journal Officiel.