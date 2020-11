PARIS, 17 sept 2005 (AFP) - Le ministère de l'Economie et des Finances a écrit aux 18 candidats déclarés à la reprise des trois principales sociétés d'autoroutes françaises pour qu'ils déposent leurs offres fermes, indique samedi le Figaro Economie.

Ces offres devront être accompagnées d'informations financières et techniques extrêmement détaillées, avance le journal, sans citer ses sources. Le 1er septembre, 18 candidats français et étrangers avaient déposé, parfois en commun, 17 offres, dont une pour Autoroutes du Sud de la France (ASF), huit pour la Sanef (Société des Autouroutes du Nord et de l'Est de la France) et huit pour Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), avait alors affirmé à l'AFP une source proche du dossier.

L'appel à candidature, lancé le 18 juillet, porte sur la vente des participations de l'Etat de 50,3% dans les ASF, de 75,7% dans la Sanef et de 70,2% dans les APRR. Une fois ces offres fermes reçues par Bercy, le gouvernement doit organiser au mois d'octobre une consultation parlementaire sur ce dossier, avant de procéder au choix final, rappelle le quotidien.