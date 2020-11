FRANCFORT (Allemagne), 1er dec (AFP) - La société de participations

allemande WCM a confirmé mercredi discuter avec le fonds d'investissement

américain Blackstone, très actif ces derniers temps en Allemagne, pour lui

vendre des biens immobiliers d'une valeur de près de 1,4 milliard d'euros.

WCM précise dans un communiqué qu'il mène des "négociations concrètes" avec

le fonds d'investissement.

Selon la presse allemande, la transaction, qui pourrait être finalisée cette semaine, est destinée à éponger le lourd endettement de la société de participation, plombée par la morosité du marché de la pierre en Allemagne. Les 31.000 logements concernés par cette vente sont concentrés dans le nord de l'Allemagne (Brême, Kiel) ainsi que dans l'Etat régional de Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest).

Blackstone a multiplié ces derniers mois les acquisitions d'ampleur en Allemagne, rachetant ainsi le verrier Gerresheimer Glas pour plus de 600 millions d'euros, des immeubles de bureaux de la Deutsche Bank pour plus d'un milliard d'euros et surtout le chimiste Celanese pour plus de 3 milliards d'euros. Le fonds est par ailleurs en lice pour racheter le portefeuille immobilier du groupe de distribution en difficultés KarstadtQuelle, dont la valeur est estimée à 2,8 milliards d'euros.