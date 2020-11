BORDEAUX, 10 sept 2004 (AFP) - La Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) a

annoncé vendredi, dans un communiqué, sa décision d'annuler "les festivités d'inauguration officielle" du réseau "TBC" (Tramway et Bus de la CUB) prévues le 18 septembre, le fonctionnement du réseau ne donnant pas entière satisfaction.

La CUB, "sur proposition de son président (UMP) Alain Juppé", a également confirmé vendredi que l'accès au réseau serait entièrement gratuit pour les usagers les 18, 19 et 20 septembre, selon un communiqué de la Communauté urbaine. Mardi, lors d'une conférence de presse, Alain Juppé avait seulement évoqué une révision à la baisse des festivités prévues par la CUB. Le programme de l'inauguration prévoyait de nombreux concerts sur différentes places de la ville ainsi que dans les 27 communes de la CUB, afin de fêter l'arrivée du tramway dans l'agglomération bordelaise, dont une partie est désormais desservie par trois lignes de tramway.

Exaspéré par les pannes à répétition survenues depuis la mise en service du "tram sans fil", un tramway ultra innovant construit par Alstom et se passant sur certains secteurs de caténaires et de câbles aériens, le député-maire de la ville, Alain Juppé, a menacé début juillet d'abandonner le système d'alimentation par le sol (APS) si le tramway ne fonctionnait pas à "95% ou 96%" à la rentrée.

Une décision finale à ce sujet doit être prise le 16 septembre. "Aujourd'hui pour la ligne A et la ligne C ça va (...) en revanche sur la ligne B cela ne marche pas encore, il y a des efforts à faire", a affirmé M. Juppé mardi tout en soulignant qu'il souhaitait plus que tout obtenir un "degré suffisant de fiabilité". Abandonner l'APS "serait une décision lourde financièrement, en terme de calendrier et de travaux mais aussi en terme d'image, aussi bien pour l'entreprise que pour la Communauté urbaine" de Bordeaux, a-t-il souligné.

Remettre une alimentation aérienne sur les 11 km actuellement en APS représenterait un surcoût de 6,3 millions d'euros et au moins 19 mois de travaux nocturnes; réduire la portion APS au seul centre-ville, soit environ 6 km, à 2,3 millions d'euros et quinze mois de travaux, le tout à la charge des constructeurs.