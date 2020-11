PEKIN, 2 fév (AFP) - La construction de trois ouvrages hydroélectriques par la société qui a réalisé le plus grand barrage du monde aux Trois Gorges sur le fleuve Yangtsé a été stoppée en attendant que soit évalué leur impact sur l'environnement, a annoncé mercredi le gouvernement.

"La construction des projets préliminaires liés au barrage hydroélectrique de Xiluodu (...) attendra que le rapport d'impact sur l'environnement ait été finalisé et approuvé", a déclaré Pan Yue, vice-directeur du Bureau d'Etat pour la protection de l'environnement (SEPA). Une étude portera notamment sur l'habitat naturel d'une espèce de poisson menacée dans une réserve naturelle le long du Yangtsé, a précisé M. Pan dont les propos sont rapportés par le site internet du SEPA.

Les deux autres projets suspendus sont deux centrales électriques, dont une souterraine, liés au barrage des Trois Gorges.

Fin janvier, la China Three Gorges Project Corporation (CTGPC) n'avait pas toujours pas stoppé les travaux du projet de barrage de Xiluodu, un projet d'un coût de 5 milliards de dollars sur le cours supérieur du Yangtsé ainsi que des deux autres ouvrages, enfreignant un ordre donné par le SEPA, qui a rang de ministère.

Le Bureau d'Etat avait ordonné le 18 janvier l'arrêt de 30 grands projets, dont les trois ouvrages réalisés par la CTGPC, parce que leur impact sur l'environnement n'avait pas encore été évalué. Suite à l'annonce en début de semaine d'une amende à l'encontre de la société des Trois Gorges, ses responsables ont fait savoir qu'il avaient désormais "une compréhension plus exacte et plus complète de la loi sur l'évaluation en matière d'environnement", selon le SEPA.

Début décembre, Pékin avait mis en garde contre la construction effrenée de centrales électriques, qui menace de générer rapidement des surcapacités dans un secteur pourtant encore marqué l'été dernier par une grave pénuri