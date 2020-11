PARIS, 15 sept (AFP) - Le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, adopté mercredi en conseil des ministres, a pour fil directeur "la préparation de l'avenir", notamment à travers des mesures renforcées pour l'apprentissage et le nouveau contrat d'avenir, a expliqué Jean-Louis Borloo. "Ce plan, c'est à la fois vingt programmes très précis et opérationnels, mais au fond s'il y a un fil directeur, c'est la préparation de l'avenir.

On panse les plaies immédiates, mais en le faisant on prépare l'avenir", a-t-il déclaré après le conseil des ministres, lors d'une conférence de presse en compagnie des ministres et secrétaires d'Etat concernés. Le projet de loi de programmation, prévu sur cinq ans et doté d'un budget de 12,8 milliards d'euros pour la part assurée par l'Etat, reprend pour l'essentiel les mesures du plan de cohésion sociale sur l'emploi, le logement et l'égalité des chances annoncé le 30 juin.

M. Borloo a cependant insisté mercredi sur les améliorations apportées au cours de l'été, soulignant que "sur l'apprentissage et sur le logement, on va beaucoup plus loin" que ce qui avait été annoncé, et que le programme se mettait en place "beaucoup plus rapidement que ce que nous avions envisagé". Concernant l'apprentissage, M. Borloo a souligné "l'énorme augmentation de ce programme et de ses moyens financiers et budgétaires".

En particulier, une enveloppe de 600 millions d'euros au lieu de 120 millions a été dégagée pour financer dès 2005 un crédit d'impôt de 1.600 euros par an pour les entreprises qui embauchent des apprentis. Le but affiché dans le cadre du projet de loi de programmation est de porter à 500.000 le nombre d'apprentis formés chaque année à partir de 2009. Les jeunes sans qualification sont par ailleurs un des publics cibles du plan, puisque l'objectif affiché est d'en mener 800.000 au terme des cinq ans vers l'emploi durable, grâce à un accompagnement personnalisé. "La préparation de l'avenir, c'est évidemment les jeunes, les tout-petits", a aussi souligné le ministre. Le projet prévoit un accompagnement dès l'école maternelle pour les enfants fragiles à travers 750 équipes de réussite éducative. Les collégiens bénéficieront pour leur part de plates-formes et d'internats de réussite éducative.

Le ministre est également revenu sur une autre mesure-phare du plan: le contrat d'activité, rebaptisé contrat d'avenir pour mieux correspondre à la philosophie du projet, et afin que ses bénéficiaires ne soient pas "simplement du personnel disponible pour la fonction publique", a-t-il résumé. A terme, un million de ces nouveaux contrats aidés devraient être signés dans le secteur non marchand, afin de proposer "un travail, une formation pour l'emploi durable". Le gouvernement sera "intransigeant" sur ces exigences, a martelé M. Borloo. La loi, qui prévoit en outre un développement important du parc de logements locatifs sociaux et du parc privé, est "à la fois de croissance économique et de justice sociale", a résumé M. Borloo, estimant que "le développement économique durable passe par la cohésion sociale".

Le ministre a toutefois confié que "ce qui (le) mécontente, c'est l'espèce de sentiment général que (ce plan) est tellement gros, tellement réel que quelque part ce n'est pas possible". C'est "le même scepticisme qu'avaient les premiers qui ont regardé les machines de Gutenberg, à moins que finalement ce ne soit idéologiquement plus compliqué", a-t-il ironisé.

par Céline LOUBETTE