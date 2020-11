BORDEAUX, 16 jan 2005 (AFP) - Deux aménagements paysagers bordelais, ceux du jardin botanique de Bordeaux et de l'aménagement des quais de la Garonne, seront exposés aux côtés de 23 autres au Musée d'art moderne de New York

(MoMA) du 25 février au 16 mai.

Ils seront présentés dans le cadre d'une exposition consacrée au paysagisme et qui présente, sous forme de plans, maquettes, dessins, photographies ou vidéos, des aménagements paysagers sélectionnés à travers le monde, précise la mairie de Bordeaux dans un communiqué.

Tous ces projets ont en commun de mettre en valeur et de transformer des espaces urbains en parcs et jardins, répondant à une préoccupation écologique. Les nouveaux aménagements de la Garonne, conçus par Michel Desvignes, sont en cours de réalisation sur d'anciennes friches industrielles et ferroviaires.

Le jardin botanique, qui couvre 4,7 hectares, a été créé en 2003 par l'architecte-paysagiste Catherine Mosbach dans un ancien quartier industriel de la ville.