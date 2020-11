PARIS, 27 sept 2005 (AFP) - Le nombre d'autorisations de construire a progressé en France de 13% pour la période allant de juin à août 2005 par rapport à la même période de 2004, et les mises en chantier ont augmenté de 8,7% sur la période, a annoncé mardi le ministère de l'Equipement.

Le nombre d'autorisations de construction de logements a atteint 131.071 et celui des mises en chantier 98.297 sur les mois de juin, juillet et août 2005, a précisé le ministère dans un communiqué. En cumul sur douze mois, les autorisations de construction de logements délivrées à la fin juillet ont atteint 495.694, en progression de 14,7%. Sur la même période, le total des mises en chantier s'élève à 388.538 unités, soit une hausse de 12,7%. Le secteur du logement collectif enregistre sur la période de juin à août une progression des autorisations de construction de 20,5% et des mises en chantier de 16,5%.

Les autorisations de construction de logements en résidence sont reparties à la hausse, après un deuxième trimestre en baisse, avec une progression de 10,9% et de 35,3% en cumulé sur les douze derniers mois. Dans ce secteur, les mises en chantier ont progressé de 58,2% sur la période, et progressé de 39,9% sur douze mois.

En ce qui concerne les locaux non résidentiels (bureaux, commerces, entrepôts), les autorisations de construire ont augmenté de 10,8% et les mises en chantier sont restées stables. En cumul sur douze mois, les autorisations de construire ont progressé de 6,2% dans ce secteur et les mises en chantier de locaux ont reculé de 2,7%.