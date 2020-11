LONDRES, 3 fév (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont confirmé en janvier le redressement observé en décembre, après deux mois de baisse, selon des chiffres publiés jeudi par la banque Halifax, qui tiennent lieu de baromètre du marché.

Les prix ont progressé de 0,8% en janvier par rapport à décembre et de 13,7% sur un an. Ils avaient progressé de 1,1% en décembre tandis qu'ils avaient reculé de 0,4% en novembre et de 1,1% en octobre. "Malgré cette hausse mensuelle, les prix n'ont progressé que de 1,4% sur les six derniers mois", a indiqué Halifax dans son communiqué. "La progression annuelle des prix s'est par ailleurs considérablement ralentie après avoir culminé à +22,1% en juillet dernier: la hausse sur un an (de 13,7%) en janvier est la plus faible depuis décembre 2001", a expliqué Halifax.

Selon la banque, "le niveau d'activité sur le marché de l'immobilier a baissé d'environ un tiers depuis mai 2004, date à laquelle les premiers signes de ralentissement ont été perçus".

"Ce ralentissement de l'activité et de la croissance des prix depuis mi-2004 s'explique par les difficultés croissantes pour les premiers acheteurs de trouver des biens et par la progression des taux d'intérêt depuis fin 2003", a commenté Martin Ellis, chef économiste de la banque. La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises depuis novembre 2003 pour les porter à 4,75% actuellement. Toutefois, a noté Martin Ellis, "la solidité actuelle de l'économie britannique et du marché du travail supportent le marché de l'immobilier, assurant qu'il reste en bonne santé".

"Le marché de l'immobilier est en train de connaître un ralentissement mesuré", a-t-il ajouté, soulignant que ce ralentissement commençait à se stabiliser.