PARIS, 22 sept (AFP) - Le groupe français Ginger (expertise et ingénierie en environnement, BTP et nouvelles technologies) a subi une perte nette part du groupe après amortissement des survaleurs de 0,45 million d'euros au premier semestre 2004, réduite toutefois par rapport au premier semestre 2003 où elle atteignait 1,6 millions d'euros , selon un communiqué.

Le résultat d'exploitation semestriel a atteint 3,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 102,6 millions d'euros , contre respectivement 0,6 millions d'euros et 90,5 millions d'euros un an plus tôt. "Fort de ces différents éléments, Ginger anticipe un chiffre d'affaires à fin d'exercice supérieur à 200 millions d'euros et un résultat d'exploitation supérieur à 10 millions d'euros", précise le groupe. Le groupe avait indiqué précédemment tabler pour 2004 sur une hausse de sa marge d'exploitation et sur une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant.