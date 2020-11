NANTES, 20 sept 2005 (AFP) - Le président du conseil régional d'Ile-de-France Jean-Paul Huchon (PS) a affirmé mardi que 8.000 logements pourraient être construits dans la région sur les terrains identifiés de l'Etat.

"Si on met à un prix attrayant ces terrains (de l'Etat, ndlr) à disposition, on peut construire entre 7.000 et 8.000 logements de plus par an", a déclaré M.Huchon à l'occasion du congrès de l'Union sociale de l'habitat (USH). Il a cité le chiffre, établi par un rapport, de 9 millions de mètres carrés de terrains disponibles dont 3 millions "immédiatement constructibles".

"Le foncier en Ile-de-France n'est pas rare, il est cher", a-t-il lancé, "c'est la clé", a-t-il ajouté. "L'Etat ne peut pas nous imposer de reprendre, pour faire du logement, ces terrains au prix du marché. En Ile-de-France, cela n'a aucun sens", s'est-il exclamé. M. Huchon a plaidé de nouveau pour la création de l'Agence foncière régionale (AFR). "On ne peut plus attendre, il faut que l'établissement public régional soit créé et opérationnel avant la fin de l'année", a-t-il dit.

La création d'une AFR en Ile-de-France avait été votée en 2004 par tous les groupes, à l'exception du Front national.