SYDNEY, 3 mai 2005 (AFP) - Le fonds d'investissement australien Industry Funds Management (IFM) a surenchéri dans la bataille pour le rachat de l'entreprise hydro-électrique australienne Pacific Hydro, en proposant 5 dollars australiens par action, une offre supérieure à celle du groupe espagnol de BTP et services Acciona, a annoncé IMF mardi.

Le conseil d'administration de Pacific Hydro a recommandé l'acceptation de l'offre d'IFM, a annoncé le fonds australien. Acciona, qui souhaite renforcer sa présence en Asie du sud-est et en Amérique Latine, avait précdemment offert 4,90 dollars australiens par action. En octobre, Pacific Hydro avait indiqué avoir été approchée par plusieurs groupes en vue d'un rachat, faisant grimper le cours de l'action de 39%.>p> En Espagne, Acciona avait indiqué fin mars avoir conclu un accord irrévocable pour l'achat de 15,7% des actions de Pacific Hydro, détenues par AEP investments Co., le second plus important actionnaire du groupe hydro-électrique. Le titre Pacific Hydro s'échangeait à 4,67 AUD lors de la dernière cotation.

