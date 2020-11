VARSOVIE, 11 avr 2005 (AFP) - L'oléoduc ukrainien d'Odessa-Brody achevé mais inutilisé devra acheminer du pétrole de la mer Caspienne vers la Pologne, comme initialement prévu, a annoncé lundi à Varsovie le président ukrainien Viktor Iouchtchenko.

"Nous souhaitons un débouché logique pour le projet d'oléoduc d'Odessa-Brody avec son prolongement jusqu'en Pologne", a-t-il dit lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue polonais Aleksander Kwasniewski.

"C'est l'un des projets énergétiques les plus intéressants d'Ukraine mais il y a eu autour trop d'émotion et de politique. Nous rejetons tous les arguments politiques. Le plus important aujourd'hui, c'est la coordination entre tous les intéressés", a-t-il dit.

M. Kwasniewski a réitéré l'intérêt de la Pologne pour ce projet. Selon le ministre polonais de l'Economie Jacek Piechota, une étude de faisabilité du projet pourrait être prête d'ici mi-2006 et son aboutissement pourrait avoir lieu en 2008.

Le régime ukrainien précédent de Léonide Koutchma avait annoncé en juillet 2004 que ce pipeline reliant le port d'Odessa sur la mer Noire au terminal de Brody (ouest) serait "temporairement" utilisé en sens inverse pour transporter du brut russe vers la mer Noire.

Cette décision a été critiquée par les Etats-Unis, l'Union européenne et la Turquie. Faute de contrats, Odessa-Brody attendait depuis la fin de sa construction en 2002 d'être mis en service. Cette infrastructure peut acheminer jusqu'à neuf millions de tonnes de pétrole par an.

Le projet initial avait été soutenu par Washington, l'Union européenne et Ankara qui souhaitaient que cet oléoduc serve de complément au futur pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) et permette ainsi de réduire la circulation de tankers dans le détroit du Bosphore, qui présente des risques écologiques élevés.

Les opérateurs d'oléoducs polonais PERN et ukrainien Uktransnafta avaient signé fin août un accord-cadre sur la création d'une société chargée de prolonger le pipeline ukrainien jusqu'à Plock, au centre de la Pologne.

Par ailleurs, le Premier ministre polonais Marek Belka a discuté avec M. Iouchtchenko "des possibilités de relier les systèmes de production et transmission d'énergie électrique et de stocker en Ukraine des réserves de gaz polonaises", selon un communiqué officiel. "La Pologne s'est déclarée intéressée à prolonger une ligne de chemins de fer à rails larges (utilisée dans les pays de l'ex-Urss) allant de Russie jusqu'au terminal ferroviaire de transbordement de Slawkow (sud de la Pologne), en passant par l'Ukraine", ajoute ce texte.