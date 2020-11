DUBAI, 21 sept 2005 (AFP) - La plus grande société immobilière des Emirats arabes unis, Emaar Properties, a annoncé mercredi sa décision d'investir plus de 4 milliards de dollars sur cinq ans pour construire ou acheter une centaine de centres commerciaux dans le monde arabe et le sous-continent indien.

Le président d'Emaar, Mohammad Al-Abbar, a indiqué que la moitié de ces centres commerciaux seraient dans les pays arabes, notamment en Arabie saoudite, en Egypte, au Maroc et en Syrie, et l'autre moitié en Inde et au Pakistan. "Nous devons viser 100 à 200 centres commerciaux sur cinq ans", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Dubaï, chiffrant cet investissement à 15 milliards de dirhams (près de 4,1 milliards de dollars). Cet investissement dans le secteur du commerce constitue la première diversification des activités de Emaar - qui se présente comme "la société immobilière numéro un dans le monde en termes de capital" - hors du secteur immobilier. Créée en 1997, Emaar est la société la plus importante cotée à la Bourse de Dubaï. Le gouvernement de Dubaï est son principal actionnaire. M. Abbar est également directeur du département du Développement économique (équivalent du ministère de l'économie) de l'émirat de Dubaï, l'un des sept qui forment les Emirats arabes unis. Dubaï, qui compte un peu plus d'un million d'habitants, dont environ 80% d'étrangers, a lancé ces dernières années de gigantesques projets immobiliers et touristiques pour la réalisation desquels Emaar joue un rôle central.

Redacteur