PARIS, 28 juil 2005 (AFP) - Le groupe français de matériaux de construction Lafarge a réalisé au premier semestre 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 6,3% à 7,22 milliards d'euros contre 6,79 milliards d'euros pour la même période un an plus tôt, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le groupe a confirmé sa prévision d'une croissance du résultat d'exploitation à périmètre et taux de change constants comprise entre 6% et 8% pour l'année 2005.

A périmètre et taux de change constant, la progression du chiffre d'affaires est en hausse de 6% pour les six premiers mois de l'année. "Le solide niveau de ventes du premier semestre résulte de conditions de marché généralement favorables et de hausses de prix mises en oeuvre avec succès dans la plupart de nos marchés", a commenté le groupe. Les effets de change ont été négatifs pour 0,6%, soit 37 millions d'euros, la baisse du dollar américain ayant été en partie compensée par l'appréciation d'autres devises.

Les effets de périmètre ont été positifs de 62 millions d'euros (+0,9%), liés notamment au rachat de Cimentos Selva Alegre en Equateur, de Hupfer Holdings en France, et The Concrete Compagny aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires de la branche ciments a progressé de 6,3% à 3,48 milliards d'euros, contre 3,27 milliards d'euros un an plus tôt (+6,1% à périmètre et taux de changes constant).

Lafarge souligne pour le ciment "une amélioration notable des prix a été observée en Allemagne et au Royaume-Uni", un chiffre d'affaires "en forte croissance" en Amérique du Nord. La situation est "contrastée" en Asie, l'activité recule en Amérique Latine avec une forte chute des prix au Brésil, mais le chiffre d'affaires est en forte augmentation dans le bassin méditerranéen.

La branche granulats et béton a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,1% à 2,32 milliards d'euros, contre 2,09 mds EUR pour la même période un an plus tôt (+9,8% à taux de change et périmètre constant). Cette activité a profité "de fortes hausses de prix". La branche plâtre a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 6,1% à 717 millions d'euros, contre 676 millions d'euros au premier semestre 2004 (+6,3% à périmètre et taux de change constants).

L'activité toiture a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 4,2% à 681 millions d'euros, contre 711 millions d'euros un an plus tôt (-5,9% à périmètre et taux de change constants). Lafarge note des ventes en baisse dans "de nombreux pays" d'Europe occidentale, "avec un fort repli en Allemagne, tant en termes de volumes que de prix". La publication des résultats semestriels aura lieu le 8 septembre.