BRATISLAVA, 15 oct (AFP) - Les travaux de construction de la première usine

européenne du groupe automobile sud-coréen Hyundai Motor ont officiellement

débuté vendredi dans la matinée à Zilina, au nord de la Slovaquie, a indiqué à

l'AFP le maire de la ville de Zilina, Jan Slota.

Un permis de construire pour des travaux partiels avait été délivré par les autorités locales jeudi, écartant ainsi une menace du groupe Hyundai de chercher une implantation dans un autre pays pour sa première usine européenne. Le permis autorise d'entamer la construction de l'atelier d'emboutissage et de l'unité de production des moteurs, a précisé le maire.

Ces premiers travaux de construction, qui auraient dû commencer il y a environ un mois selon le calendrier initial, seront réalisés uniquement sur des terrains dont l'Etat slovaque est déjà propriétaire, a ajouté Jan Slota. Plusieurs dizaines des quelque 7.000 propriétaires des 230 hectares proposés à Hyundai Motor refusent depuis plusieurs mois de vendre leur terrain. Ils exigent d'être payés 9 euros par mètre carré alors qu'une expertise a fixé le prix maximal à 3,65 EUR/m2.

Le gouvernement a décidé à la mi-août de lancer une procédure d'expropriation, très impopulaire en raison des réminiscences du régime communiste. Selon le maire de Zilina, le processus d'expropriation devrait s'achever d'ici fin novembre. Hyundai Motor, qui opère en Slovaquie via sa filiale Kia, a prévu d'investir un milliard d'euros dans l'usine de Zilina. Il a prévu de démarrer la production à la fin 2006 avec une capacité de 200.000 voitures par an, allant jusqu'à 300.000 unités si les conditions de marché sont favorables.

L'usine de Zilina, située à 200 km de la capitale Bratislava, produira des voitures de petite et moyenne gamme (segments B et C). Sa production devrait être écoulée pour environ 75% en Europe occidentale et 25% dans les pays d'Europe centrale et orientale, où le pouvoir d'achat va augmenter après l'élargissement de l'Union Européenne, selon les responsables de Hyundai.