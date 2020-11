PARIS, 19 avr 2005 (AFP) - Les travaux de réhabilitation de Radio France

ont été confiés au cabinet Architecture Studio, a indiqué mardi la présidence

de Radio-France dans un communiqué.

Inaugurée en 1963, la Maison de Radio France présente aujourd'hui des problèmes de résistance au feu. En mars 2003, la préfecture de police de Paris l'a notifiée de l'urgence de la mise aux normes réglementaires de sécurité. Après une première phase d'évacuation de la tour, Radio France a lancé en octobre dernier un appel à candidatures européen pour réhabiliter la " Maison ronde ".

Trente-cinq équipes ont répondu et après une première sélection, seulement trois, Christian Hauvette (associé à Alain Moati et Henri Rivière), SCAU et Architecture Studio, sont restées en compétition.

Créé à Paris en 1973, Architecture Studio regroupe autour de huit architectes associés, une équipe d'une centaine de personnes.

L'agence a mené de nombreux projets d'urbanisme, d'architecture et d'architecture intérieure en France et à l'étranger. Elle est lauréate du projet architectural pour l'Exposition universelle de 2010 à Shanghai.

Elle a reçu diverses récompenses dont l'Equerre d'argent en 1988 et l'Aga Khan Award en 1989 pour l'Institut du monde arabe, ainsi que le Prix d'acier d'or pour le siège social de Wison Chemical en 2003.

Evalué à près de 240 millions d'euros, le chantier de réhabilitation de Radio France (plus de 110.000 m2) va durer six ans et demi et prendra fin en 2012.