L'ISLE-JOURDAIN (Gers), 25 nov 2004 (AFP) - Le préfet de région

Midi-Pyrénées Jean Daubigny et le président du Conseil régional Martin Malvy

(PS) ont inauguré jeudi la 5e maison commune-emploi formation, alors que le

Parlement débat du projet de loi de cohésion sociale qui crée des maisons de

l'emploi.

"Nous avons vraiment été région pilote en créant notre première maison à Castres (Tarn) en 2001, et le rapprochement en un même lieu de tous les intervenants dédiés à l'emploi avec ceux de la formation professionnelle constitue un atout important", a expliqué M. Malvy. La région est responsable de la formation professionnelle dans le cadre de la décentralisation. "Ces maisons communes sont d'excellents outils pour cerner les besoins par bassin de vie et par pays, (...) si nous avons contribué à initier un mouvement, tant mieux", a-t-il ajouté.

Le préfet a salué le caractère "innovant" des maisons, qui devraient s'enrichir d'une dizaine d'unités en 2005 pour parvenir à un total de 18. Le préfet et M. Malvy ont estimé que les maisons de l'emploi prévues dans le projet de loi Borloo ne devraient pas concurrencer ces maisons communes mais compléter le dispositif régional ou s'y combiner.

La maison de la Save-Lisloise inaugurée à l'Isle-Jourdain, concerne 7 cantons du Gers. Ouverte aux demandeurs d'emplois et aux entreprises, elle réunit les services de l'ANPE, des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers, la Mission locale, un centre d'information et de bilan de compétences, et un centre d'orientation vers les formations mises en place par le Conseil régional.