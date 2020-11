PARIS, 11 sept 2005 (AFP) - Le secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, plaide, pour répondre à "la hausse du loyer et à celle de l'essence", pour la création d'une "prime de transport pour les salariés qui vont au travail en voiture", dans un entretien accordé au Journal du dimanche.

"Nous voulons des augmentations de salaire, c'est une revendication justifiée par la hausse des loyers et celle de l'essence", estime M. Mailly. "Il faut créer une prime de transport, inscrite sur la fiche de paye, pour les salariés qui vont au travail en voiture", poursuit le secrétaire général de Force ouvrière.

Concernant les salaires, M. Mailly enjoint le gouvernement de "faire pression sur les entreprises, dans le privé, car les négociations entamées sur les grilles salariales n'avancent pas assez vite". "Il reste deux cents branches à examiner", déplore M. Mailly, favorable à ce qu'aides fiscales et sociales en direction des entreprises soient "conditionnées à des accords de salaires".

Les cinq confédérations syndicales CGT, CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC appellent ensemble salariés du public et du privé à une journée de grève et de manifestations le mercredi 4 octobre pour l'emploi, les salaires et les droits des salariés.

"Un samedi, ça ne dérange personne. Une journée d'action en semaine marquera davantage les esprits", explique M. Mailly, alors que la CFDT s'était prononcée en faveur d'une journée d'action un samedi. Enfin, M. Mailly propose, pour combler le déficit de l'Unedic "la création d'une sur-cotisation patronale sur les contrats précaires, d'autant que le Contrat nouvelle embauche va renforcer la précarité".