BUCAREST, 17 oct 2004 (AFP) - Le Premier ministre français Jean-Pierre

Raffarin est arrivé dimanche à Bucarest pour une visite officielle de deux

jours axée sur la coopération bilatérale, dans la perspective de l'adhésion de

la Roumanie à l'Union européenne en 2007.

M. Raffarin, qui est accompagné de son épouse Anne-Marie, doit aussi aborder les questions d'immigration et le problème des adoptions d'enfants roumains par des étrangers, alors que des centaines de dossiers - dont une cinquantaine concernant des adoptants français - sont bloqués par un moratoire roumain sur l'adoption internationale depuis 2001.

Sous la pression de Bruxelles, la Roumanie a en outre voté en juin une législation extrêmement restrictive, qui doit entrer en vigueur en 2005 et rend de fait quasi-impossible l'adoption par des étrangers. Arrivé à 17H00 (14H00 GMT) à Bucarest, le Premier ministre devait d'abord s'adresser à la communauté française, avant d'assister à un dîner offert par son homologue Adrian Nastase.

Les deux hommes donneront lundi le coup d'envoi du premier séminaire inter-gouvernemental franco-roumain, un format de rencontres réservé aux partenaires privilégiés de la France comme la Russie, l'Italie ou la Grande-Bretagne. A l'occasion de ce premier séminaire, le gouvernement français devrait renforcer son aide pour la modernisation de l'administration roumaine, une des conditions posées pour l'entrée de ce pays dans l'UE.

La France a toujours apporté son soutien à l'adhésion de la Roumanie, un pays très francophile - où un habitant sur quatre parle le français - avec lequel elle entretient des relations politiques et culturelles anciennes. Les deux gouvernements feront aussi le point sur le commerce bilatéral, car si "la France est le premier investisseur étranger en Roumanie, ses relations commerciales ne sont pas à la hauteur de ses relations politiques", souligne Matignon.

Plusieurs contrats pourraient être signés à cette occasion: par Gaz de France pour l'acquisition de 51% du groupe gazier roumain Distrigaz Sud, par le groupe de BTP Vinci pour un tronçon d'autoroute Bucarest-Brasov et par Alstom pour la signalisation des chemins de fer roumains. M. Raffarin rencontrera également le président roumain Ion Iliescu ainsi que les présidents des deux chambres et les responsables de l'opposition. Sa visite intervient dans un contexte politique délicat à un mois des élections générales roumaines (législatives et présidentielle), qui opposeront le social-démocrate Adrian Nastase (gauche) au maire de Bucarest Traian Basescu (centre-gauche) et s'annoncent très ouvertes. Jean-Pierre Raffarin est accompagné de six ministres, dont Gilles de Robien (Transports), François Loos (Commerce Extérieur) et Xavier Darcos (Coopération).