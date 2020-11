ANGERS, 3 juin 2005 (AFP) - Les seuils de vigilance ont été atteints sur sept cours d'eau de Maine-et-Loire où des restrictions ont été décidées en raison des déficits pluviométriques accumulés depuis plusieurs mois, a fait savoir vendredi la préfecture du département dans un communiqué.

Les usagers des bassins versants de l'Oudon, la Moine, le Layon, l'Aubance, l'Hyrome, l'Evre et l'Erdre, ont été invités à limiter leurs prélèvements et usages de l'eau. Les restrictions concernent, à partir du réseau potable, le lavage individuel des véhicules, l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines et l'arrosage des espaces verts publics.

"Les débits des rivières sont anormalement faibles pour la saison. Quelques épisodes pluvieux ont permis un maintien des débits au-delà des seuils de vigilance. Mais depuis le 23 mai, l'arrivée de forte chaleurs a conduit à réactiver le dispositif de gestion des étiages", précise le communiqué.