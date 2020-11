PARIS, 2 jan 2005 (AFP) - La France va débloquer "environ trois millions

d'euros" pour le traitement de l'eau potable dans les zones de l'Océan indien

dévastées par le raz-de-marée du 26 décembre, a annoncé dimanche le ministère

de l'Ecologie.

Cette aide s'ajoutera aux 41,3 millions d'euros déjà consacrés par la France aux victimes du tsunami, selon l'entourage du ministre de l'Ecologie, Serge Lepeltier. Elle a été proposée par M. Lepeltier lors de la réunion interministérielle du 30 décembre, le ministre rappelant que les plus grandes multinationales de l'eau étaient françaises et présentes dans le monde entier (Suez, Veolia Environnement notamment) et que la France avait "une vraie compétence" dans ce domaine.

L'aide devrait être financée par les six Agences de l'eau. Les budgets de ces établissements publics, qui sont chargés de la gestion et de la dépollution des grands bassins fluviaux français, totalisent "deux milliards d'euros". L'enveloppe exacte devrait être finalisée lors d'une réunion mardi matin au Quai d'Orsay, co-présidée par le délégué aux actions humanitaires du ministère des Affaires étrangères et le directeur de l'eau du ministère de l'Ecologie.