STOCKHOLM, 18 oct (AFP) - Une société-conjointe à parts égales entre les

groupes suédois Skanska et norvégien Aker Kvaerner a obtenu un chantier de 2

milliards de couronnes suédoises (220 M EUR) avec la société britannique de

traitement des eaux Anglian Water Services (AWS), a annoncé Skanska lundi.

Le contrat prévoit la conception, la construction et la mise en route d'équipements de traitement des eaux propres et usagées en Angleterre. Skanska et Aker Kvaerner fourniront également des études de conception pour les usines d'AWS dans le cadre notamment de la mise en conformité des installations aux nouvelles directives du ministère britannique de l'Environnement sur l'amélioration de la qualité de l'eau. AWS revendique 6 millions de clients particuliers et professionnels.

