BERLIN, 16 déc (AFP) - Le conglomérat industriel allemand Thyssenkrupp a

réalisé un gain comptable de près d'un milliard d'euros lors de la vente de

ses actifs immobiliers, affirme jeudi le quotidien économique Handelsblatt en

citant une source financière.

Un porte-parole du groupe a juste confirmé "un bénéfice comptable élevé", sans citer de chiffre. Cette recette exceptionnelle devrait se refléter dans les résultats annuels du groupe, souligne le Handelsblatt. Thyssenkrupp prévoyait jusqu'ici un bénéfice d'exploitation d'environ 1,6 md EUR pour l'exercice en cours, clos fin septembre 2005.

Thyssenkrupp avait annoncé mercredi la cession de biens immobiliers d'une valeur de 2,1 mds EUR à un consortium emmené par le fonds immobilier de Morgan Stanley et le groupe allemand Corpus. La transaction, la plus grosse pour le groupe depuis la fusion de Thyssen et de Krupp en 1999, porte sur la société Thyssenkrupp Wohnimmobilien, qui comprend quelque 48.000 appartements dans les régions industrielles de la Ruhr et du Rhin et emploie 370 personnes.