USA: Fannie Mae annonce le départ de son PDG et de son directeur financier

NEW YORK, 22 déc (AFP) - Fannie Mae, le plus important organisme américain

de refinancement des prêts hypothécaires, englué dans un scandale de

manipulations comptables, a annoncé mardi soir le départ de son PDG, Franklin

D. Raines, et de son directeur financier, J. Timothy Howard, selon un

communiqué.

Officiellement M. Raines prend sa retraite, tandis que M. Howard démissionne, a précisé le communiqué citant les décisions du conseil d'administration. Franklin Raines, qui était également président du conseil d'administration, sera remplacé pour l'instant au poste de PDG par le numéro deux, Daniel Mudd, tandis que le vice-président Robert Levin deviendra directeur financier, lui aussi par interim. L'administrateur indépendant de la direction Stephen Ashley prendra la présidence du CA, indique encore le communiqué. "Le conseil d'administration prend ces mesures aujourd'hui (mardi) pour que l'entreprise continue à aller de l'avant pour remplir sa mission essentielle de manière saine et sûre", a-t-il ajouté. Le comité d'audit du CA a également décidé de résilier le contrat de KPMG comme auditeur indépendant et se mettre à la recherche d'un nouvel auditeur indépendant. La semaine dernière, Fannie Mae avait été reconnu coupable par la Commission américaine des opérations de Bourse (SEC) d'irrégularités comptables sur des produits dérivés et s'était vu imposer une révision de ses bilans financiers. La SEC appuyait ses conclusions sur un examen des comptes de l'entreprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2004, démontrant que "ses pratiques comptables n'étaient pas conformes" à la réglementation, selon la Commission. Fannie Mae avait annoncé en novembre que si l'enquête de la SEC aboutissait à de telles conclusions, il pourrait "enregistrer une perte après impôts cumulée de 9 milliards de dollars sur ses transactions comprenant des produits dérivés". Le groupe n'a plus donné de précisions chiffrées depuis. Dans un communiqué distinct de celui du conseil d'administration, M. Haines, 55 ans, qui était PDG depuis 1999, a indiqué mardi soir que son départ illustrait la promesse faite de "prendre (ses) responsabilités si la SEC déterminait que des erreurs significatives ont été commises dans la comptabilité de l'entreprise". "Bien qu'à ma connaissance l'entreprise a toujours fait des efforts de bonne foi pour garder sa comptabilité sur le droit chemin, la SEC a déterminé que des erreurs avaient été commises. En partant en retraite de manière anticipée, j'ai pris mes responsabilités", a-t-il écrit.

Redacteur