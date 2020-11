PARIS, 5 nov 2004 (AFP) - Le titre du groupe de construction et de services

Vinci reculait légèrement vendredi, après avoir annoncé un chiffre d'affaires

du troisième trimestre en baisse dans son pôle Energie, entraînant quelques

prises de bénéfices, selon des courtiers.

A 11H25 (10H25 GMT), le titre Vinci perdait 0,37% à 93,30 euros, dans un marché en hausse de 0,72% à 3,789,52 points. "La surprise est venue de Vinci Energie, avec un c.a. du troisième trimestre en recul de 1,6% à 790 M EUR (contre 857 M EUR, soit +5,6%, estimés) malgré l'intégration de ses récentes acquisitions en France", souligne Nadia Mamoni, analyste pour Fortis.

L'énergie est le secteur "où le groupe note un certain attentisme dans l'industrie, accentué par un effet de base défavorable et une forte activité dans les infrastructures de télécommunication", explique Christian Duchesne, analyste pour CM CIC. "Cette petit déception a entraîné des prises de bénéfices, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que le titre est beaucoup monté depuis le début de l'année", de près de 50%, soit la plus forte hausse des valeurs du CAC 40, a ajouté un autre analyste.

Autrement, Vinci a annoncé un chiffres d'affaires pour les neuf premiers mois soit conforme, soit supérieur aux attentes, tant pour les autres branches que pour le total, soulignent les courtiers.