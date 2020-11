BRUXELLES, 14 sept (AFP) - La production dans le secteur de la construction

de la zone euro a reculé de 0,9% au deuxième trimestre 2004 par rapport au

premier, et de 1,2% sur un an, selon les données corrigées des variations

saisonnières, publiées mardi par l'Office européen des statistiques Eurostat.

Au premier trimestre, la production avait déjà baissé de 0,2%. Par secteur, le bâtiment a reculé de 0,7% au deuxième trimestre, après une hausse de 0,2% au premier et le génie civil de 1,5%, après un repli de 0,8%. Dans l'ensemble de l'Union européenne (UE-25), la production dans le secteur de la construction a reculé de 0,8% au deuxième trimestre, après une hausse de 0,3% le trimestre précédent. Sur un an, (deuxième trimestre par rapport au même trimestre de 2003), la production a progressé de 0,2% dans l'UE-25.

Parmi les Etats, les plus fortes hausses trimestrielles ont été enregistrées en Estonie (+8,7%), en République tchèque (+4,8%) et en Finlande (+3,6%). Les plus fortes baisses ont été observées en Belgique (-8,2%), en Allemagne (-5,8%) et en Slovénie (-5%).