Pour répondre aux défis énergétiques et climatiques, l'association Afilog, qui représente les acteurs de l'immobilier logistique et industriel, annonce un projet visant à doter un grand nombre d'entrepôts logistiques d'installations photovoltaïques, au cours des cinq prochaines années.

Lancée par l'association Afilog, l'initiative vise à couvrir quelques cinq millions de m2 de toitures d'entrepôts avec des panneaux solaires, capables de produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 600 000 habitants.

Selon les porteurs de projets, ces nouvelles centrales photovoltaïques devraient atteindre une puissance d'1,2 gigawatt crête d'ici cinq ans, générant ainsi plus de 1300 gigawattheures par an.

Utiliser davantage les « grandes toitures »

Les groupes de travail multi-acteurs, créés par le ministère de la Transition énergétique, recommandent de doubler le rythme d'installation photovoltaïque en utilisant davantage les « grandes toitures ». Soit 25 % du total de foncier capable d'accueillir une telle installation. L'engagement des membres d'Afilog contribuerait ainsi à hauteur de près de 5 % de l'objectif national de puissance solaire installé, et de 20 % de l'objectif en toiture.

Un projet perçu comme « une initiative volontaire et proactive co-construite par les acteurs de la filière, en lien avec les services de l'État », selon les membres de la filière, qui soulignent également que les entrepôts logistiques sont engagés, depuis plusieurs années, dans un mouvement visant à couvrir leurs toitures et parkings afin de promouvoir l'énergie solaire.

La loi Climat de 2021 impose désormais la couverture de 30 % des toitures des entrepôts neufs ou réhabilités. De plus, une « charte d'engagements réciproques » avec l'État inclut un objectif volontaire d'atteindre 50 %. Cette proposition va au-delà de la simple production d'énergie solaire pour alimenter les collectivités et entreprises situées à proximité. Elle vise également à fournir de l'énergie pour les stations de recharge des véhicules électriques.

Par ailleurs, l'Afilog appelle à des évolutions réglementaires pour faciliter la revente locale d'énergie, notamment en demandant plus de flexibilité sur les quantités réinjectées dans le réseau et en permettant l'autoconsommation collective au-delà des 2 km et des 3 MWc installés.

Pour Claude Samson, président de l'association, l'immobilier logistique et industriel « peut et doit devenir l'une des clés de la transition environnementale, pour mailler le territoire, pour optimiser les flux de marchandises, pour produire de l'énergie renouvelable, pour épauler la réindustrialisation de la France ».

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : ©Adobe Stock