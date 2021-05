Fort de son expertise dans le domaine des menuiseries coupe-feu, MAF Atlantique a été choisi pour habiller l’intérieur du complexe sportif de Romainville (93) de portes vitrées bois résistantes au feu. Dans le cadre de la transformation du site, le cabinet K Architectures a décidé de faire la part belle à la lumière naturelle, privilégiant ainsi une écoconception architecturale alliant l’utilisation d’un matériau noble et du verre.

Le complexe sportif « multisport » Paul Baldit à Romainville (93) a récemment fait l’objet d’une réhabilitation avec pour but d’offrir plus de confort et d’espaces aux pratiquants. K Architectures a largement privilégié le bois dans le cadre de cette transformation. « De larges baies inférieures offrent de longues profondeurs de champs et lient visuellement les grandes fonctions entre elles comme le hall d’accueil, la salle multisports, la boxe et le club-house », détaille l’architecte en charge du projet. Il ajoute : « La grande salle consacrée aux sports collectifs offre aux joueurs et aux spectateurs une vue panoramique sur le parc de l’Ile aux Loisirs et la Plaine de France. Cet établissement a été conçu sous l’influence des belles formes du XIXème siècle, mais aussi sous la rigueur de la conscience environnementale de demain… ».

Un vitrage résistant au feu et aux impacts

Les surfaces vitrées ont été confiées à MAF Atlantique qui a assuré la conception et la synthèse des ouvrages sous avis de chantier. La société, implantée depuis 17 ans à Guérande, en Loire-Atlantique, a réalisé des menuiseries bois vitrées résistantes au feu, soit 150 m2 de cloisons El60 et 5 portes E30.

@ImageContemporaine

Vetrotech Saint-Gobain a fourni des solutions vitrées de protection incendie (classées 1(B)1 selon la norme EN 12600) pouvant résister aux impacts, et des solutions de la gamme CONTRAFLAM LITE 30, CONTRAFLAM 60-3 et CONTRAFLAM STRUCTURE 60 « capables de résister à une exposition aux rayons UV 2,5 fois plus longue que l’exigence normative », explique Claude Levresse, directeur commercial et technique Vetrotech Saint-Gobain. Une façon de « profiter pleinement de l’avantage propre aux solutions vitrées qu’est l’optimisation de la lumière naturelle », poursuit-il.

Il ajoute que l’intégration de ces menuiseries dans l’architecture globale permet une approche « résolument contemporaine privilégiant l’apport de luminosité par le biais d’une écoconception architecturale alliant l’utilisation du matériau bois et du verre. Nos équipes technico-commerciales ont travaillé pour la parfaite intégration de nos vitrages dans cet environnement, garantissant l’esthétique désirée, tout en assurant une protection incendie sans faille », conclut Claude Levresse.

Rose Colombel

Photo de une : ©Image Contemporaine