Trophée Ma Maison de A à Z de Gedimat, un engouement dès la 1ère édition

Un bon d’achat de 5 000 € pour chacun des six vainqueurs : c’est la récompense du Trophée Ma Maison de A à Z organisé par Gedimat. Le but ? Soutenir les projets de rénovation d’habitation des particuliers tout en valorisant la marque Ma Maison de A à Z du groupe de négoce en matériaux de bricolage et construction. Une opération qui a connu un franc succès pour cette première édition lancée en 2021.

Lancé cette année, le Trophée Ma Maison de A à Z laisse transparaître les ambitions de son organisateur Gedimat. D’abord, celle de valoriser la rénovation des logements des particuliers, mais aussi la prospérité de Ma Maison de A à Z, série de tutos vidéo bricolage et construction, développée par le groupe français de négociants indépendants en matériaux de construction et bricolage. 1 480 projets candidats Au total, 1 480 projets participant au jeu-concours ont été déposés sur la page Facebook ou sur le site Internet de Gedimat France en mars 2021. Les dossiers comprenaient des photos, des croquis et quelques lignes de présentation du projet de rénovation. Les trois Youtubeurs LJVS, L’Esprit Taka Yaka, et Eric Le Carreleur, spécialisés dans le secteur, ont ensuite élu leurs six projets favoris le 22 mars. Cette pré-sélection a été complétée par des plans réalisés par Solenne Piret, architecte de films Ma Maison A à Z. Dernière ligne droite du concours en mai dernier, durant laquelle les 18 ébauches de travaux ont été regroupées en six groupes et soumises au vote des internautes. Le projet de chaque catégorie ayant reçu le plus de « mentions J’aime » a permis aux candidats de recevoir un bon d’achat de 5 000 € TTC, utilisable dans le point de vente Gedimat le plus proche des vainqueurs. Répartis aux quatre coins de la France, les travaux lauréats portent sur des espaces variés : atelier, cuisine, terrasse, salon, salle à manger, façade… Avec 2 millions de personnes atteintes par l'évènement et 148 362 engagements sur les réseaux sociaux, le concours a des chances d'être renouvelé pour une prochaine édition ! Virginie Kroun Photo de une : le jury composé de LJVS, L’Esprit Taka Yaka, Eric Le Carreleur ainsi que l’architecte Solenne Piret ©Gedimat



Redacteur