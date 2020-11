PARIS, 22 sept 2004 (AFP) - Le Conseil des ministres a mis fin mercredi,

sur sa demande, aux fonctions de délégué à l'aménagement du territoire et à

l'action régionale (DATAR) de Nicolas Jacquet, récemment nommé directeur

général de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP).

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette décision a été prise sur proposition du ministre de l'Equipement Gilles de Robien. A 52 ans, cet ancien chef de cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon en 2002, a aussi dirigé les filiales commerciales et financières de Charbonnages de France de 1985 à 1989.

Ancien élève de l'ENA, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, ancien préfet de la Haute-Loire et du Lot-et-Garonne, il est un spécialiste du développement économique et de l'aménagement du territoire. Nicolas Jacquet a notamment occupé les fonctions de secrétaire général pour les affaires régionales du Nord-Pas-de-Calais et de sous-préfet du Havre, où il a eu en charge différents dossiers: reconversion industrielle, Tunnel sous la Manche, Pont de Normandie, TGV Nord, Port 2000.