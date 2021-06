Plus de 10 millions de maisons touchées par le retrait-gonflement des argiles en 2019

CECIL Professionnel propose sa nouvelle gamme de saturateurs pour protéger les constructions en bois. Les saturateurs SX CECIL Professionnel pour bardages et maisons bois sont conformes à la directive COV 2010, qui vise à limiter la teneur des solvants dans les produits et à orienter les formulations vers plus de confort, moins d'odeur et de nocivité pour l'utilisateur.