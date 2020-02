Le salon VIVERE a pour but de réunir les différents acteurs de la société autour d'un thème central : la qualité de la vie et le développement durable. Cet évènement s'adresse au grand public comme aux professionnels de manière pragmatique et propose des solutions efficaces au quotidien. La présence d'exposants internationaux permet de comparer les solutions mises en place par les différents pays.