À l’approche du 5 décembre 2002, date à laquelle toutes les entreprises devront être en conformité, l’OPPBTP et de la FNTP éditent un guide de sécurité des engins de chantier.

L’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics) et la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics) ont uni leurs efforts pour offrir aux entreprises un guide accessible et très complet sur l’utilisation et la conformité des engins mobiles et des appareils de levage. Une initiative salutaire car les réglementations s’empilent chaque année au grand désarroi des entreprises, dont les obligations sont de moins en moins lisibles. Hors, le 5 décembre 2002, tous les équipements devront être en conformité avec la législation européenne. Le guide, qui s’appuie sur les dispositions de la directive européenne 95/63, passe en revue tous les aspects liés à l’utilisation des engins, à leur construction et à leur réglementation. La première partie traite de l'utilisation des engins, de la formation des conducteurs et des autorisations de conduite. Un aspect important qui constitue un bouleversement dans une profession où la conduite des engins n'était, jusqu’à un passé récent, pas réglementée. La deuxième partie concerne les prescriptions techniques relatives aux matériels anciens demeurant en service dans l'entreprise. Elles sont destinées à augmenter le niveau de sécurité de ces engins. Le guide est complété par 23 fiches-conseils établies pour chaque grande famille de machines mobiles et des grues auxiliaires, à l'exception des grues à tour et des PEMP (nacelles élévatrices). Ces fiches décrivent avec précision tous les organes des engins et leurs fonctions. Elles pourront être complétées par l’OPPBTP. L’ouvrage peut être obtenu auprès de la FNTP, de l’OPPBTP à Boulogne-Billancourt et dans les comités régionaux. OPPBTP, Tour Ambroise, 204 rond Point du pont de Sèvres 92516 Boulogne-Billancourt Cedex. www.oppbtp.fr

