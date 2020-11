Bon point pour la planète! Mais parce que je ne me sens pas l'âme de Candide, c'est surtout parce que c'est aussi un bon point pour nos portefeuilles, que le gouvernement Raffarin a adopté mercredi une série de mesures, notamment fiscales, visant à renforcer les économies d'énergie dans l'habitat neuf et ancien ainsi que dans la cadre de la rénovation urbaine.



Lors d'un séminaire gouvernemental qui a réuni 35 ministres à Matignon sous la présidence de Jean-Pierre Raffarin, "29 mesures" au total ont été arrêtées, dont certaines déjà connues --contre le saturnisme infantile, pour la protection des sites naturels-- et d'autres plus nouvelles.

"Le Premier ministre a rappelé que l'on devait se battre sur tous les fronts: réduction des gaz à effet de serre, préservation de la biodiversité mais aussi lutte contre les maladies liées à la pollution", a indiqué le porte-parole du gouvernement Jean-François Copé.

"De ce point de vue, tous les leviers de l'action gouvernementale sont actionnés : les mesures fiscales, la politique du logement, l'effort considérable en faveur de la recherche mais également l'action diplomatique dans le cadre de l'aide au développement", a-t-il ajouté.

Le gouvernement va ainsi renforcer les incitations pour les particuliers à réaliser des travaux d'économie d'énergie et rendre obligatoire une "haute performance énergétique" pour que les logements locatifs puissent bénéficier du dispositif Robien.

Il propose ainsi de doubler le crédit d'impôt pour le remplacement de chaudières de plus de 25 ans, l'isolation des combles dans les maisons individuelles et le remplacement des fenêtres non performantes.

Il envisage aussi un crédit d'impôt de 15% en cas de remplacement de chauffages électriques de plus de 15 ans par des panneaux radiants répondant à des exigences de performance.

En matière de rénovation urbaine, le gouvernement propose à l'Agence nationale de Rénovation urbaine (ANRU) de "majorer les subventions pour inciter à la production de logements sociaux atteignant de hautes performances énergétiques".