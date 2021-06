Gérard Sénior élu à la présidence de Qualibat

Alain Maugard, une figure emblématique Gérard Sénior succède à Alain Maugard. Ancien élève de polytechnique et ingénieur des Ponts et Chaussées, Alain Maugard entre dans le secteur du bâtiment au milieu des années 60. Directeur de la Construction de 1984 à 1999, il devient président du CSTB de 1993 à 2008. Il prend ensuite la tête de la section « risques, sécurité, sûreté » pour le conseil général de l’environnement et du développement durable. Il est admis à faire valoir ses droits à la retraite en avril 2009, année où il est nommé président de Qualibat. Au sein de l'association, il aura défendu de nombreuses causes importantes comme l'ouverture de l’offre de qualification aux énergies renouvelables, ou encore l'intégration de l’éco-conditionnalité avec la qualification RGE.