Depuis juillet dernier, Delphine Piquard est devenue la nouvelle directrice supply chain du groupe Lorillard. A la tête d'une équipe de 15 personnes, elle est en charge de l'organisation logistique entre les différents sites, et travaille également à la transformation digitale du groupe, pour améliorer la productivité, la communication et la satisfaction client.

En juillet 2020, le groupe Lorillard a nommé sa nouvelle directrice supply chain. Il s'agit de Delphine Piquard, diplômée de l'Ecole des Mines de Nancy et qui a travaillé plusieurs années chez Arcellor Mittal et chez Tarkett, notamment dans la logistique et la planification.

Devenue directrice supply chain chez Lorillard, elle travaille désormais à la gestion des flux entre les différents sites du groupe Lorillard. En accord avec Hubert Marti, directeur industriel, Delphine Piquard met en oeuvre l'uniformisation de l'offre produit sur les différents sites pour produire au plus près des clients. Un circuit de distribution entre les quatre sites de PVC (Chartres, Bourges, Pralong, Bayonne) a notamment été mis en place, avec un système de navettes qui approvisionnent chaque site en région.

« Dans cette même vision de proximité, pour les livraisons dans les grandes villes, un projet est en cours de réflexion à horizon 2022. Les transporteurs rencontrent de nombreuses contraintes de livraisons liées à la circulation, aux accès difficiles aux chantiers etc. Notre objectif c’est de mettre en place une plateforme logistique en petite couronne ; un endroit de stockage plus proche des clients finaux pour des livraison plus fréquentes. La région parisienne, notamment le quart Nord-Est entre Gennevilliers, Pantin et Montreuil, sera notre plateforme prototype avec une flotte de véhicules électriques ou au gaz naturel, nous permettant de réaliser des plus petites livraisons et plus fréquemment », annonce d'ores et déjà Delphine Piquard.

Accélérer la transformation digitale

Autre axe de travail : la transformation digitale, pour gagner en performances et productivité, mais aussi pour améliorer la communication entre les différents acteurs, que ce soit les fournisseurs, les fabricants et les clients, notamment grâce à une information en temps réel.

Le service logistique a ainsi informatisé et automatisé la gestion des délais : « Désormais quand la commande est passée, le client reçoit un accusé de réception avec date. Et depuis mars dernier, si l’on rencontre un retard, un processus automatique d’email permet d’alerter le service administration des ventes qui prend contact avec le client ou le conducteur de travaux pour le prévenir. La prochaine étape consistera à avoir de la visibilité sur le suivi de la commande et de la livraison. Nous travaillons ce développement avec les transporteurs afin que ce flux d’information soit efficient d’ici 2022 », précise la nouvelle directrice supply chain.

Depuis mars 2021, un système de QR code placé sur l'ensemble des menuiseries produites par le groupe permet également d'avoir accès aux données sur la menuiserie, de recommander un vitrage s'il est cassé, ou faire une demande de refabrication en cas de non-conformité.

Claire Lemonnier