L’AFIPEB annonce avoir nommé son nouveau comité directeur et désigné son nouveau président en la personne de Joaquim Correia, directeur marketing stratégique et opérationnel de Knauf France.

L’Association Française de l’Isolation en Polystyrène Expansé dans le Bâtiment (AFIPEB), qui regroupe les entreprises Hirsch Isolation, Knauf, Siniat, Corstyrène, Innolation, Isobox, Isolfrance, Isossol et Polyprod et 26 usines en France, a dévoilé le nom de son nouveau président. Il s’agit de Joaquim Correia, directeur marketing stratégique et opérationnel de Knauf France depuis quatre ans.



A 51 ans, le nouveau président de l’AFIPEB a débuté sa carrière en 1994 au sein du groupe Saint-Gobain. D’abord chez Weber, à différentes fonctions commerciales, communication, marketing et digital, avant d’en devenir le directeur marketing et expérience client en 2012. Cinq ans plus tard, il devient directeur marketing de Placo. En 2020, il rejoint ensuite le comité de direction de Knauf France et devient directeur marketing stratégique et opérationnel.



Un nouveau comité directeur



Il remplace Amaury Omnès, directeur général d’Hirsch Isolation, qui était le président de l’AFIPEB depuis près de 6 ans. Ce dernier reste toutefois vice-président au sein du comité directeur.



Les autres membres composant ce comité sont Frédéric Charrayre, directeur général d’Isolfrance, et Éric Turboult, directeur technique et innovation d’Etex Building Performance France, qui sont tous les deux nommés « administrateurs ».



Accélérer le recyclage du PSE



En tant que nouveau président de l’AFIPEB, Joaquim Correia travaillera aux côté de Jean-Michel Guihaumé, délégué général, pour valoriser les atouts des isolants en polystyrène expansé (PSE).



Parmi les trois principaux axes : soutenir l’isolation en PSE en démontrant sa capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre, accélérer le recyclage de ce matériau, et réinventer le PSE grâce à la biomasse et à la méthode de mass-balance, visant à remplacer progressivement les déchets pétroliers par des déchets végétaux.



Pour rappel, la filière du PSE représente environ 400 millions d’euros de chiffre d'affaires par an, et génère plus de 30 000 emplois directs et indirects en France.



Claire Lemonnier

Photo de une : Joaquim Correia