La dernière née de chez Bobcat va en étonner plus d'un. La pelle 442 , malgré sa mini taille est doté d'un godet avec lequel elle est capable de fouiller aussi loin que ses grandes sœurs.





Fidèle à la tradition des produits Bobcat, la pelle 442 se maintien dans un encombrement minimum. Derrière sa largeur hors tout de 2,3 mètres et la rotation de sa tourelle qui n'exède pas celle du rayon des chenilles, elle cache un sacré tempérament. Grâce à son moteur turbo-diesel de 53 kW, elle dispose en effet d'une force d'arrachement au godet qui atteint 4 916 daN. Avec une capacité record de profondeur de fouille de 4,25 mètres la petite 442 additionne les performances. Côté chargement, les grands camions ne lui font pas peur car sa hauteur, jusqu'au pivot du godet, atteint elle aussi 5,2 mètres. De quoi charger un maximum sur les plus petits espaces de fouille. Enfin, la petite surdouée dispose de deux gammes de vitesse en marche avant et arrière de 0-2,7 et 0-5,2 km/heure. Chaussée en série de chenilles de caoutchouc de 450 mm ce qui limite son poids à 7 500 kg.



Pelle compacte à rayon court 442 de Bobcat chez tous les concessionnaires de la marque et les loueurs.

Redacteur