Les charpentiers et les agenceurs ont un nouveau cloueur de choc. Puissant et léger, le dernier né de DeWalt va devenir rapidement un habitué des charpentes.

Le fabricant DeWalt confirme régulièrement sa spécialité dans les outils destinés aux charpentiers et aux agenceurs. Il met ainsi sur le marché un cloueur de charpente pour clous à tête ronde ou en D. L'outil ne mesure que 32,2 cm de long et permet d'enfoncer des clous dans les bois les plus durs avec un rebond minimum. Un crochet intégré, amovible, permet d'accrocher l'outil à un chevron ou à la ceinture. Un chargeur à démontage rapide est prévu pour extraire sans perdre de temps et sans outil les clous mal engagés. Son magasin incliné permet de travailler dans des endroits confinés, là où une utilisation continue est nécessaire. Un dispositif bloque la mise en marche lorsque le chargeur est vide, ce qui permet de ménager l'amortisseur. Il est aussi possible de régler sans outil la profondeur d'enfoncement des clous. Sachez encore, pour parfaire ce tableau, que cet ustensile dispose d'un capot d'échappement d'air en titane résistant aux chocs et d'une poignée avec revêtement en caoutchouc moulé, et que son poids se limite à 3,5 kg grâce notamment au carter et au chargeur en magnésium. Enfin, coté sécurité, le blocage de la détente permet de désactiver le cloueur lorsqu’il n’est pas utilisé. De quoi remiser définitivement le marteau.



Cloueur DeWalt, chez tous les distributeurs de la marque et sur www.dewalt.ch

Redacteur