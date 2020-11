Les fabricants de harnais destinés aux alpinistes et spéléologues développent en matière de sécurité une expérience irremplaçable. Petzl, leader et spécialiste de cet univers, a conçu pour les hommes du bâtiment des produits aux mêmes performances.

Le rapprochement entre la sécurité des adeptes de la montagne ou des gouffres souterrains et celle des hommes du BTP n'a pas toujours été très évident. Aujourd'hui il le devient grâce à Petzl un fabricant leader et spécialiste de la sécurité des sportifs qui affrontent le vide. Pionnier de la spéléologie moderne, Fernand Petzl a en effet mis à profit son expérience pour concevoir et mettre en œuvre des techniques de progression et de protection, qui ont joué un rôle déterminant dans l'exploration du monde souterrain et la pratique de l'alpinisme. Pour créer ses produits, l'imagination de Petzl à toujours été guidée par la recherche de sécurité, de fonctionnalité, d'équilibre entre légèreté et confort et de simplicité d'usage. Les innovations de l'entreprise Petzl, jusque là indissociables de l'exploration de la verticalité en montagne et dans l'univers souterrains, trouvent désormais, sur la base d'un savoir faire mondialement reconnu, pleinement leur place dans les travaux en hauteur.

L'entreprise iséroise sort cette année une gamme particulièrement riche d'innovations spécialement dédiée aux acteurs de la construction. Elle s'étend à de nouveaux harnais anti-chutes jusqu'à des lampes halogènes frontales à double foyer, ultra légères et antidéflagrantes. Le harnais Navaho Fast C71 F figure au premier rang de ces innovations. Dans sa version complète, corps et cuisses, il concentre ce qui se fait de mieux en matière de sécurité, de confort et de praticabilité.

Le Navaho Fast C71 F, tout en étant doté d'attaches sternales et dorsales et d'une ceinture de maintien prolongée de cuissards qui s'enfile avec une grande facilité. Les matériaux utilisés notamment en ceinture et cuisses sont particulièrement respirants. Ils offrent un grand confort de maintien grace à un matelassage léger et efficace. Les deux points d'attaches anti-chute (sternal et dorsal) sont réglables en V sur les bretelles ainsi qu'en hauteur. Ces mêmes bretelles, coulissantes dans la ceinture, permettent en position assise de déplacer le tour de cuisse pour un meilleur équilibre. Les anneaux d'accrochage, à la fois grands et incurvés sont très aisés à mousquetonner. De chaque côté de la ceinture, deux porte-matériels et 4 anneaux plastiques très résistants, permettent d'accrocher les sacoches porte-outils. Le Navaho complet Fast C71F est également doté de six boucles autobloquantes "Doubleback" faciles à régler et de boucles automatiques Fast sur les cuisses. Avec son poids plumes de 1805 grammes ce harnais anti-chute constitue un auxiliaire haut de gamme pour tous ceux qui défie l'apesanteur, le vide et la hauteur dans leurs travaux.

Cela va sans dire, ce harnais, qui par ailleurs est disponible en deux tailles (1 et 2) est certifié et normalisé "CE EN 361, EN 358, ANSI A10 14 type 1". Pour un prix moyen de 188 euros il permettra même à son utilisateur d'aller se frotter, pour le plaisir, à quelques parois vertigineuses en montagne…

